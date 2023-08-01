Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Polis Memuru Tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren polis memuru tutuklandı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, şüpheli polis memurunu yakalayarak adliyeye sevk etti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren polis memuru tutuklandı.

Olay, dün Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz şekilde yattığını gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurulan Gülten A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Gülten A.'yı silahla vurduğu belirlenen boşanma aşamasındaki eşi olan polis memuru Mürsel A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Şahıs, Samsun'un Havza ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Mürsel A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Mürsel A. tutuklandı. - ÇORUM