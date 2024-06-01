Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Polis 24 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis Mürsel Ataklı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mürsel Ataklı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık, son savunmasında, önceki söylediklerinden başka sözü bulunmadığını belirterek, maktulün yakınlarından doğruları konuşmalarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mürsel Ataklı'yı "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, "ilk haksız eylemin kimin tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilememesi" nedeniyle cezayı 24 yıla indirdi.

"Hepimiz tekrar büyük acı yaşadık"

Duruşmanın ardından maktulün ailesi, karara tepki gösterdi.

Gülten Ataklı'nın kardeşi Hasan Hüseyin Kızılkoca, gazetecilere, kardeşinin cinayet masası polisi eşi tarafından kasten, tasarlayarak annesinin köyünün yakınında öldürüldüğünü ifade ederek, şunları aktardı:

"Açıklanan kararda, olayı kimin başlattığına dair yeterli delilin bulunmaması gerekçe gösterilerek mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet cezayı 24 yıla çevirdi. Hepimiz tekrar büyük acı yaşadık. Adalet bekleyişimiz yerle bir oldu. Somut deliller mevcut. Biz adalet için sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Türkiye'deki kadınlar için emsal ceza kararını alana kadar takipçisi olacağız."

Kızılkoca, kardeşinin 11 yaşındaki oğlunun velayetinin de sanığın ailesine verilmesi nedeniyle üzüntülü olduklarını kaydetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Akdere köyü Topaktaş mevkisinde, 31 Temmuz 2023'te yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gülten Ataklı'nın silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen polis memuru koca Mürsel Ataklı ise Samsun'un Havza ilçesinde yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.