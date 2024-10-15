Çorum'da Boşandığı Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Çorum'da boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, boşandığı eşi Zehra Gümüş'ü (44) 16 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Arif Ergin (49), çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını tekrar eden savcı, sanığın "Boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık Arif Ergin, duruşmada yaptığı savunmasında, eski eşinin çeşitli sağlık sorunlarını ileri sürerek boşanmak istediğini ancak evlilik sürecinde de başka biriyle ilişkisinin olduğunu öğrendiğini, olay günü de yanında başka bir erkekle gördüğü için öldürdüğünü iddia etti.

Olaydan dolayı pişman olduğunu belirten Ergin, "Yalan hastalıklarla, söylentilerle bu duruma geldim. Eşimin başka biriyle ilişkisi olduğunu çocuklarım da biliyor. Çocuklarımı bu duruma düşürdüğüm için çok üzgünüm. Olaydan ötürü pişmanım." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin, olay sırasında Zehra Gümüş'e "Beni bu adam için mi boşadın?" diye sorduktan sonra aralarında tartışma çıktığını ve cinayetin işlendiğini anlattı.

Sanığın kızları ise babalarından şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık Arif Ergin'e "Boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmamasına hükmetti.

Çorum Kadın Meclisi Sözcüsü avukat Burçin Solmaz Polat, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemeden adil bir karar çıktığını ancak Zehra Gümüş'ün artık hayatta olmadığını söyledi.

Kadınların güvenlik endişesinin devam ettiğine dikkati çeken Polat, şöyle konuştu:

"Devletin güvenliği maalesef kadınlar için çökmüş durumda. Her gün bir kadın cinayeti haberiyle uyanıyoruz. Mahkemeden beklediğimiz adalet yerine gelse de Zehra'nın artık aramızda olmayacak olması ve başkaca kadınların korunamadığı gerçeği, maalesef bizleri üzmekte ve adalete olan güvenimizi sarsmaktadır. Türkiye'de maalesef bir cezasızlık kültürü yerleşmiştir. İnfaz Kanunu acilen değişmelidir çünkü mahkemeler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verse de biz bu sanıkların 3-5 yılda tahliye edildiğini ve infaz sisteminin bir af yasası gibi işlediğini görmekten büyük üzüntü duymaktayız. Sokaklarımızın güvenli olmadığı, bütün kadınların tehlikede olduğu gerçeğini hatırlatarak ülkede tüm kadınlar için adaletin ve güvenliğin sağlanması gerektiğini devlete hatırlatıyoruz."

Gazi Caddesi'nde 28 Eylül 2023'te boşandığı eşi Arif Ergin'in bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan Zehra Gümüş, sığındığı mağazadan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Cinayet zanlısı ise olay yerinden kaçmaya çalışırken vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edilmişti.