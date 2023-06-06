Çorum'da bombalı araç olayında 2 kişiye 14 yıl hapis cezası

ÇORUM'da, bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı Hatun Demir'in (56) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği suçlamasıyla tutuklanan Kadir Karadağ (45) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül (46), yargılandıkları davada 14 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 7 Ocak 2022'de Ulukavak Mahallesi Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 19 AAB 163 plakalı otomobilinin altına, bomba düzeneği yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, polise bildirdi. İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanlarınca düzenek güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta hasar oluştu. Hatun Demir'in birlikte yaşayıp ayrıldığı Kadir Karadağ, bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği, Şükrü Gül de ona yardım ettiği suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Mahkeme heyeti, her iki sanık için 'öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl 10'ar ay ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçundan da Kadir Karadağ'a 3 yıl 9 ay hapis ve 40 bin TL adli para cezası, Şükrü Gül'e 3 yıl 9 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası verdi.