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Çorum'da boğazına oyuncak top kaçan 10 aylık bebek öldü

Çorum'da boğazına oyuncak top kaçan 10 aylık bebek öldü

Güncel Haberler

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde boğazına misket büyüklüğünde oyuncak top kaçan bebek yaşamını yitirdi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde boğazına misket büyüklüğünde oyuncak top kaçan bebek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 10 aylık bebekleri Eda Nur'un rahatsızlandığını fark eden Sefa-Derya Kasap çifti, bebeği Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede yapılan kontrolde, boğazına misket büyüklüğünde oyuncak plastik top kaçan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel

Devlet Hastanesi Oğuzlar Çorum Güncel Haberler

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