Çorum'da Boğa Saldırısı: Bir kişi Yaralandı

Güncelleme:
Çorum'un Aşağısaraylı Köyü'nde hayvanlarını otlatan Ali B. (57), boğanın saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Çorum'da hayvanlarını otlatan kişi boğanın saldırısı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağısaraylı Köyü'nde ikamet eden Ali B. (57) arazide hayvan otlattığı sırada boğanın saldırısına uğradı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
