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Çorum'da Bisiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Kişi Yakalandı

10 Aralık 2023 18:55 Son Güncelleme: 18:56 Abone Ol

Çorum'un Alaca ilçesinde, aracıyla çarparak bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kişi yakalandı. Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek sürücüyü tespit etti. Sürücü polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.