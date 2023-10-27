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Çorum'da Bisiklet Sürücüsü Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bisiklet sürücüsüne yapılan müdahale sonuç vermedi.