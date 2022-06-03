Çorum'da bisiklet eğitimi alan öğrencilere kask hediye edildi - Haberler

Çorum'da bisiklet eğitimi alan öğrencilere kask hediye edildi Çorum'da, "Sağlık İçin Bisiklet, Güvenlik İçin Kask Projesi" kapsamında güvenli bisiklet kullanımı eğitimi gören 50 öğrenciye kask hediye edildi. Çorum'da, "Sağlık İçin Bisiklet, Güvenlik İçin Kask Projesi" kapsamında güvenli bisiklet kullanımı eğitimi gören 50 öğrenciye kask hediye edildi. Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, "Sağlık İçin Bisiklet, Güvenlik İçin Kask Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında Toprak Sanayi Ortaokulundan 50 öğrenciye, güvenli bisiklet kullanımı eğitimi verildi. Öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen projenin ikinci etabında da Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in katılımıyla öğrencilere kask dağıtıldı. Etkinlikte öğrenciler, Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir ve trafik polisleriyle okul çevresinde bisikletle tur attı. Gülser, gazetecilere, proje kapsamında öğrencilere eğitim verilecek eğitimin yıl boyunca devam edeceğini dile getirerek, "Proje ile yıl sonuna kadar 700 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı, öğrencilerle polisin ilişkilerini geliştirmeyi, güvenli bisiklet kullanımını öğretmeyi ve bu sayede trafikte güvenle seyretmelerini sağlamak istiyoruz." dedi. AA / Kemal Ceylan - Güncel Emniyet Müdürlüğü Çorum Güncel Haberler

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