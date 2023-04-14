Çorum'da bir kişiyi kaçırıp gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Çorum'da bir kişiyi silah zoruyla kaçırıp 6 bin lirasını gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da bir kişiyi silah zoruyla kaçırıp 6 bin lirasını gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Mürsel K. (32), sosyal medya uygulamasından tanıştığı Y.E. (31) ile Kent Park'ta buluşmak üzere sözleşti.

Belirledikleri saatte parka giden Mürsel K, burada Y.E. ve erkek arkadaşı M.A. (32) ile bu kişilerin arkadaşı U.Ş. (34) ile karşılaştı.

M.A. ve U.Ş. tarafından silah tehdidiyle bir otomobile bindirilen Mürsel K, götürüldüğü arazide darbedildi.

Araçla tekrar kent merkezine getirilen Mürsel K, zanlıların baskısıyla üç ayrı otomatik para çekme makinesinden (ATM) 5 bin lira ile mobil bankacılık üzerinden bin lirayı zanlıların hesabına gönderdi.

Mağdur Mürsel K, bu kişilerin kendisini bırakmasının ardından polise giderek şikayette bulundu.

Mürsel K, araziye götürüldüğünde zanlılar tarafından ayaklarının yakınına tabancayla 4-5 el ateş edildiğini iddia etti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 zanlıyı gözaltına aldı. M.A'nın üzerindeki aramada ruhsatsız tabanca bulundu.

Y.E, emniyetteki işlemleri sonrası salıverildi. Adliyeye sevk edilen M.A. ve U.Ş. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.