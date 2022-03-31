Çorum'da bir kişiyi darbeden 2 "sahte jandarma" Ordu'da yakalandı

DODURGA, ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp bir kişiyi darbederek kaçan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Ordu'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 18 Mart'ta akşam saatlerinde çakar lamba düzeneği bulunan sivil araçla Tutuş köyüne gelen maskeli 2 zanlı, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak köy girişinde durdurdukları araçta bulunan H.Y'yi darbedip kaçtı.

H.Y'nin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığınca soruşturma başlatıldı.

Çorum, Samsun ve Ordu JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen zanlılar, olayda kullandıkları araçla Ordu'daki ikametlerinde yakalandı.

Gözaltına alınarak Çorum'a getirilen 2 zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.