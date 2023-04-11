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Çorum'da bir kişi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Çorum'da bir kişi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Güncel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1 kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1 kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir çay ocağı civarında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.Ö'yü takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından B.Ö. ve bu kişiden uyuşturucu alan A.Ö. ve L.E. gözaltına alındı.

B.Ö'nün üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılardan B.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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