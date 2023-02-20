Çorum'da bir kişi tüfekle vurularak yaralandı

Çorum'da silahla vurulan kişi yaralandı.

S B, husumetli olduğu öğrenilen R. A. ve O. A. tarafından Çepni Mahallesi Ömür 2. Sokak'taki metruk evde tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan S.B, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.