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Çorum'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Çorum'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Ömer Faruk E, İbrahim V. ile Samet A. ile Bahçelievler Mahallesi'nden otomobille Çevre Yolu Bulvarı'na gitti.

Bu kişiler arasında bulvarda başlayan tartışmanın büyümesiyle Ömer Faruk E, silahla sırtından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ömer Faruk E, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan iki zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Çorum Ömer Güncel Haberler

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