Çorum'da bir kişi, havalı tabanca ile kendisine ateş eden arkadaşını bıçakla yaraladı.

Çorum'da bir kişi havalı tabanca ile kendisini gözünden vuran arkadaşını bıçakladı

Çorum'da bir kişi, havalı tabanca ile kendisine ateş eden arkadaşını bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, M.D. (22), Şenyurt Caddesi'ndeki evinde şakalaştığı Azerbaycan uyruklu arkadaşı I.S'yi (19) havalı tabanca ile ateş ederek gözünden yaraladı.

Bunun üzerine I.S. de M.D'yi bıçakladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

I.S. kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

M.D. de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.