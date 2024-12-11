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Çorum'da Darp Edilen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da Darp Edilen Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde bir işletmede alacak meselesi yüzünden tartışma çıkmış, kavga sonucunda D.D. darbedilerek parka kaçmıştır. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek D.D. hastaneye kaldırılmıştır. Polis, kavganın taraflarını belirlemek için çalışma başlatmıştır.

Çorum'da darp sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde bir işletmede D.D. ile iş yeri çalışanları arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda D.D. darbedildikten sonra iş yerinin yakınlarındaki bir parka kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince parkta ilk müdahalesi yapılan D.D, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kavganın taraflarını belirlemek üzere çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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