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Çorum'da bir kişi bıçaklı kavgada yaralandı

Çorum'da bir kişi bıçaklı kavgada yaralandı

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Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Gazi Caddesi'nde A.K.S. (19), M.A. ve F.M. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada A.K.S, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Çorum Güncel Haberler

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