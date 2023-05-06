Çorum'da bir kişi bıçakla, bir kişi de sopayla yaralandı

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de sopayla yaralandı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de sopayla yaralandı.

Uğur Z. ile Zeki A. arasında, Zeki A'nın Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde tartışma çıktı.

Taraflar arasında çıkan kavgada Zeki A, Uğur Z'yi bıçakla yaraladı.

Uğur Z'nin kimlikleri henüz belirlenemeyen birkaç arkadaşı da Zeki A.'yı sopayla darbetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.