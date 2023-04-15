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Çorum'da bir kadın traktörünü satıp gelirini depremzedelere bağışladı

Çorum'da bir kadın traktörünü satıp gelirini depremzedelere bağışladı

Güncel Haberler

Çorum'un Bayat ilçesinde bir kadın çiftçi, traktörünü satarak geliriyle depremzedelere destek oldu.

Çorum'un Bayat ilçesinde bir kadın çiftçi, traktörünü satarak geliriyle depremzedelere destek oldu.

Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çukuröz köyünde ikamet eden bir kadın çiftçinin sattığı traktörünün parasını depremzedelere bağışladığı belirtildi.

Paylaşımda, "Yüreği güzel Hatun Akkoyun teyzemizin yardımını Allah kabul etsin. 'Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz'. Al-i İmran, 3/92." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA / Güncel

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