Çorum'da bir kadın traktörünü satıp gelirini depremzedelere bağışladı

Çorum'un Bayat ilçesinde bir kadın çiftçi, traktörünü satarak geliriyle depremzedelere destek oldu.

Çorum'un Bayat ilçesinde bir kadın çiftçi, traktörünü satarak geliriyle depremzedelere destek oldu.

Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çukuröz köyünde ikamet eden bir kadın çiftçinin sattığı traktörünün parasını depremzedelere bağışladığı belirtildi.

Paylaşımda, "Yüreği güzel Hatun Akkoyun teyzemizin yardımını Allah kabul etsin. 'Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz'. Al-i İmran, 3/92." ifadesine yer verildi.