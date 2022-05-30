Çorum'da bir kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede öldü - Haberler

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Çorum'da bir kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede öldü

AA - Serdar Coşkun - Güncel
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Çorum'da bir kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede öldü

Çorum'un Alaca ilçesinde 67 yaşındaki kadın, mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde 67 yaşındaki kadın, mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sarısüleyman köyünde yaşayan Zennure Arslan, önceki gün bulantı ve istifra şikayetiyle Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arslan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Arslan'ın, bahçelerinden topladıkları mantarı pişirip yedikten sonra rahatsızlandığı öğrenildi.

AA / Serdar Coşkun - Güncel

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Devlet Hastanesi Mantar Çorum Güncel Haberler

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