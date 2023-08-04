Çorum'da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi

Kunduzhan Mahallesi'nde D.Y'ye (46) ait fırına kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. Saldırı nedeniyle iş yerinin camında hasar oluştu. Saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.