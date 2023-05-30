Çorum'da bir iş yeri otomobilden silahlı saldırıya uğradı

Çorum'da bir iş yeri bir otomobilden silahla ateş açılarak kurşunlandı. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Çorum'da bir iş yeri bir otomobilden silahla ateş açılarak kurşunlandı. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, Çorum il merkezi Kale Mahallesi'nde Bağcılar 11. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir işyerine defalarca silahla ateş açtı. Sokaktan gelen silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralananın olmazken, polis ekipleri iş yerine incelemelerde bulundu.

Ekipler iş yerini kurşunlayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM