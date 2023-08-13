Çorum'da bir evin müştemilatında çıkan yangın paniğe neden oldu
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Çorum'da Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Çorum'da bir evin müştemilatında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 20. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin müştemilat kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangında maddi hasar oluşurken çıkış nedeni araştırılıyor. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel