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Çorum'da bir eve tüfekle ateş ettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Çorum'da bir eve tüfekle ateş ettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Çorum'da bir eve tüfekle ateş ederek zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da bir eve tüfekle ateş ederek zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah 9. Sokak'ta O.N'ye ait ikamete 23 Nisan'da silahla ateş ettikleri iddia edilen M.A. (17), O.B. (17) ve E.C.A. (15), polis ekiplerince saldırıda kullandıkları tüfekle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

23 Nisan Çorum Güncel Haberler

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