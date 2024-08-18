Çorum'da bir eve silahlı saldırı
Çorum'da Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Evde bulunan camlar kırıldı ve yerde boş kovanlar bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Çorum'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda evin camları kırıldı.
Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 38. Sokak'ta A.K'ye ait evin camlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş edildi.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri ekiplerince yapılan çalışmada ikamet camlarına isabet ve yerde çok sayıda boş kovan tespit edildi.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.