Çorum'da bilinmeyen bir mermiyle yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı

Çorum'da nereden geldiği bilinmeyen bir mermiyle yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı. Genç, polise verdiği ifadede mermiyi fark etmediğini ve arkadaşıyla vakit geçirirken yaralandığını söyledi. Silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.