Çorum'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Çorum'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Çorum'da motosiklet aksesuarı satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. İlgili şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki motosiklet aksesuarı satılan bir iş yerinde F.M, S.M, C.M, A.S. ile D.S. ve M.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı silahlı kavgada, M.S, D.S. ile C.M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan M.S. ve D.S, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı halde olay yerinden kaçan C.M. ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen S.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
