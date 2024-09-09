Üye Girişi
Haberler

Çorum'da bıçaklı kavga: Bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Muhammet Ö. isimli bir kişi yaralandı. Ali B. ile Muhammet Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bıçakla yaralanmaya neden oldu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Muhammet Ö. ve Ali B. arasında Mimar Sinan Mahallesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali B, bıçakla Muhammet Ö'yü yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralı halde Beytepe 5. Cadde'ye kaçan Muhammet Ö, burada sağlık ekiplerince ambulansa alınarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mimar Sinan Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel Kavga

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

Jandarmadan gece yarısı dikkat çeken hamle

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

Oğlunun doğduğu gün şehit düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Barış Alper neden yok? Türkiye- İzlanda maçında Barış Alper neden oynamıyor? Türkiye- İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye- İzlanda maçı şifresiz mi? Kara Harp Okulu Bölük Komutanı neden istifa etti? İzmir'in kurtuluşu ne zaman oldu? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kaçıncı yılı? İzmir'in kurtuluş hikayesi nedir? Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Ankara su kesintisi sorgulama! 9 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? ASKİ su kesintisi nereden öğrenilir? Okullarda telefon yasak mı, lisede telefon yasak mı? Okula telefon getirmek yasak mı 2024? Narin, amca Salim Güran'ın kızı mıydı? Narin'in ailesi kim? HAMSTER KOMBAT 9 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Okullar ne zaman açılıyor, ders saati ne zaman başlıyor? 2024 İlkokul, ortaokul ve lise saat kaçta başlayacak? 9 EYLÜL PAZARTESİ TRAFİK DURUMU İstanbul'da trafik var mı? İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç, hangi yollar kapalı? Son gelişmeler...
title