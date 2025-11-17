Çorum'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Hanifi M.A. (16) ve Muhammet E.D. (24) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler arasında Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Hanifi M.A. ve Muhammet E.D. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.