Çorum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Şüpheli kaçtı, polis yakalama çalışmalarına başladı.
Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde Mutlu C. ve Satılmış K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada Satılmış K, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı ameliyata alındı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel