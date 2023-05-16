Çorum'da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Çorum'da beton mikseri ile otomobilin çarptığı kazada 3'çocuk 6 kişi yaralandı.

Çorum'da beton mikseri ile otomobilin çarptığı kazada 3'çocuk 6 kişi yaralandı.

Arif Y. (52) idaresindeki 19 AAT 418 plakalı otomobil ile Hasan Hüseyin Ç'nin (24) kullandığı 19 KD 452 plakalı beton mikseri, Cemilbey Caddesi Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile Menan M. (25), Barlas Y. (1), Eflin Y. (1), Elif Y. (4) ve Sebahat Y. (50) itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan beton mikserinin sürücüsü polis merkezine götürüldü.