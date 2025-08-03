Çorum'da Berberde Husumet Kavgası: Bir Kişi Tutuklandı
Gülabibey Mahallesi'nde bir berberde husumetlisini silahla vurarak yaralayan Muhammet Ö. tutuklandı. Yaralı Samet Y. hastaneden taburcu edildi.
Çorum'da berberde karşılaştığı husumetlisini silahla vurarak yaralayan kişi tutuklandı.
Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'ndeki berberde karşılaştığı Samet Y'yi (19) tabanca ile ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhammet Ö'nün (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çorum Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı Samet Y'nin ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
Çorum'da aralarında husumet bulunan Muhammet Ö. ve Samet Y, dün Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'ndeki berberde tartışmıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Muhammet Ö, tabancayla ateş açtığı Samet Y'yi yaralamıştı. Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Devriye gezen polis ekiplerince yakalanan şüpheli gözaltına alınmıştı.
Öte yandan silahla yaralama anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.