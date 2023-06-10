Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çorum'da belediye otobüsünün çocuğa çarpması kamerada

Çorum'da belediye otobüsünün çocuğa çarpması kamerada

Güncel Haberler

Çorum'da belediye otobüsünün 9 yaşındaki çocuğa çarpması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çorum'da belediye otobüsünün 9 yaşındaki çocuğa çarpması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mustafa D. idaresindeki 19 AAH 237 plakalı belediye otobüsü, 3 Haziran'da Buharaevler Mahallesi 1. Sokak'ta oynayan Ahmet Erdem Can K'ye çarptı.

Yaralanan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title