Çorum'da belediye otobüsünün çocuğa çarpması kamerada

Çorum'da belediye otobüsünün 9 yaşındaki çocuğa çarpması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mustafa D. idaresindeki 19 AAH 237 plakalı belediye otobüsü, 3 Haziran'da Buharaevler Mahallesi 1. Sokak'ta oynayan Ahmet Erdem Can K'ye çarptı.

Yaralanan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.