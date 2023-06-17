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Çorum'da belediye fidanlığında ilaçlama yapan işçi zehirlendi

Çorum'da belediye fidanlığında ilaçlama yapan işçi zehirlendi

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Çorum'da belediyeye ait fidanlıkta ilaçlama yapan ve zehirlenen işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da belediyeye ait fidanlıkta ilaçlama yapan ve zehirlenen işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum Belediyesinde işçi olarak çalışan Y.Ş. (37), belediyeye ait fidanlıkta ilaçlama yaptıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen Y.Ş, sağlık ekiplerince kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Y.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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