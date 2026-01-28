Haberler

Çorum'da engelli kişi evinde ölü bulundu

Çorum'un Yeniyol Mahallesi'nde, 46 yaşındaki bedensel engelli Kamil İ. evinde hareketsiz bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kamil İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi için cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
