Çorum'da engelli kişi evinde ölü bulundu

Çorum'da 46 yaşındaki bedensel engelli kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir süre haber alamayan kardeşi, kontrol için gittiği Yeniyol Mahallesi'ndeki evinde Kamil İ'yi hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kamil İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede vücudunda kesici veya delici alet ile darp izine rastlanmayan Kamil İ'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.