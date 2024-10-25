Çorum'da Başıboş Köpekler Otomobile Zarar Verdi
Çorum'un Çepni Mahallesi'nde, Pelin Dağ'a ait park halindeki otomobile başıboş sokak köpekleri zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve araçta büyük çapta hasar oluştu.
ÇORUM'da Pelin Dağ'a ait park halinde bulunan otomobiline başıboş sokak köpekleri zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay Çorum'un Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. Öğretmenler 31.Sokağa aracını park eden Pelin Dağ, çevredekilerin haber vermesi üzerine otomobilinin büyük bölümünde hasar oluştuğunu gördü. Binanın güvenlik kamerası incelendiğinde ise aracına 5 başıboş köpeğin zarar verildiği ortaya çıktı. Belediye yetkililerine durumu ilettiklerini belirten Dağ, aracında büyük çapta hasar oluştuğunu söyledi.
Öte yandan görüntülerde ise 5 köpeğin otomobil başına geldiği ve araca zarar verdikleri görüldü.
Haber: Yusuf ÇINAR-ÇORUM,