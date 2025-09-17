Haberler

Çorum'da Balkonun Kenarında Duran Adam Düştü, Hayatını Kaybetti

Çorum'da Balkonun Kenarında Duran Adam Düştü, Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde 2. kattan 1. kata düşen Cemil Aykaç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolüyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde 2'nci kattaki balkondan 1'inci kattaki balkona düşen Cemil Aykaç (45), yaşamını yitirdi.

Olay, Cengizhan Mahallesi İstiklal Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemil Aykaç, evlerinin ikinci katında balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybedip birinci katın balkonuna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aykaç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aykaç'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Zorlu maç öncesi Galatasaray'a neler dedi neler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın firma yetkilisini terlettiği anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.