Çorum'da Balkonun Kenarında Duran Adam Düştü, Hayatını Kaybetti
Çorum'un Alaca ilçesinde 2. kattan 1. kata düşen Cemil Aykaç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolüyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ÇORUM'un Alaca ilçesinde 2'nci kattaki balkondan 1'inci kattaki balkona düşen Cemil Aykaç (45), yaşamını yitirdi.
Olay, Cengizhan Mahallesi İstiklal Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemil Aykaç, evlerinin ikinci katında balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybedip birinci katın balkonuna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aykaç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aykaç'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel