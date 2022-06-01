Balkondan düşen çocuk yaralandı - Haberler

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Balkondan düşen çocuk yaralandı

AA - Tugay Göktürk - Güncel
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Çorum'da evinin balkonundan düşen iki yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Çorum'da evinin balkonundan düşen iki yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iki yaşındaki N.T, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 7. Sokak'taki apartmanın birinci katındaki dairenin balkonundan beton zemine düştü.

Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan N.T, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk muayenesinde kafatasında kırık tespit edilen çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

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