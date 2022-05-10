Çorum'da balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı - Haberler

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Çorum'da balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da balık tutmak için botla baraj gölüne açılan kişinin cesedine ulaşıldı

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'ne balık avlamak için şişme botla açılan, botun patlaması sonucu göl sularında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'ne balık avlamak için şişme botla açılan, botun patlaması sonucu göl sularında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Abdullah Karadağ (48), arkadaşıyla birlikte balık avlamak için şişme botla baraj gölüne açıldı.

Botun patlaması sonucu Karadağ, göl sularında kayboldu. Yüzerek kıyıya çıkan arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD'a bağlı su altı arama kurtarma ekipleri merkeze bağlı Salur köyü mevkisinde Karadağ'ın cesedine ulaştı.

Cenaze, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Karadağ, Oğuzlar, Çorum, Baraj, Güncel, Haberler

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