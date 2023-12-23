Çorum'da babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Çorum'un İskilip ilçesinde dün babası tarafından bıçakla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İkametlerinde çıkan tartışmada babası M.A. (56) tarafından bıçakla yaralanması sonucu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sefacan A. (23), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.A'nın cenazesi, hastane morguna konuldu.

Sungurlu Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alınan, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba M.A. için yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Çavuş Mahallesi İğci Sokak'taki ikamette dün çıkan tartışma sırasında M.A, oğlu Sefacan A'yı bıçakla yaralamış, Sefacan A. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.