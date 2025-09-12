Çorum’da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı
Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki çocuk yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.
M.K. (57) idaresindeki 55 AAY 702 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan A.L.B. (11) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel