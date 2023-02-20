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Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı

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Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı

Çorum'da aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çorum'da aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bünyamin C. (25) idaresindeki 38 KM 309 plakalı otomobil Çevreyolu Bulvarı Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ve devrilen aydınlatma direği nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, direk ve otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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