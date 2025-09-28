Haberler

Çorum'da Avrupa Spor Haftası Kapsamında Bisiklet Turu Düzenlendi

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çorum'da gerçekleştirilen bisiklet turu, katılımcılara sporun birleştirici gücünü yaşatmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla yapıldı.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çorum'da bisiklet turu gerçekleştirildi.

Kadeş Barış Meydanı'ndan başlayan etkinlikte katılımcılar, sporun birleştirici gücünü yaşamak, farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek için pedal çevirdi.

Her yıl Avrupa genelinde kutlanan Avrupa Spor Haftası kapsamında gerçekleştirilen bisiklet turunun, spora katılımın artırılması ve hareketli yaşamın teşvik edilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
