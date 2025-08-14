Çorum'da Atık Yağ Tankına Düşen Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir iş yerinde atık yağ tankına düşen 39 yaşındaki Hacer Kepçe ve 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇORUM'da bir iş yerinde atık yağ tankına düşen Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe (12) hayatını kaybetti. Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi 11'inci Sokak'ta atık yağların toplandığı iş yerinde meydana geldi. Yağ dolu tanka 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla biri çocuk, 2 kişinin yağ tankından cansız bedenleri çıkarıldı. Yapılan araştırmada, bu kişilerin Hacer Kepçe ile oğlu Recep Kürşat Kepçe olduğu belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Yıldırım Beyazıt ATEŞ-Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti

Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten boşanma iddialarına ilk yanıt

Günlerdir boşanacakları konuşuluyordu! İlk hamle geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.