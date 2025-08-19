Çorum'da Atık Plastik Yüklü Tırda Yangın

Çorum'da Atık Plastik Yüklü Tırda Yangın
Çorum'un Sungurlu ilçesinde atık plastik yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, tırın arka lastiklerinden başlayarak dorsenin tamamına yayıldı ve kara yolu ulaşıma kapandı.

Çorum-Ankara kara yolunda, Salih K. idaresindeki 63 ADA 464 plakalı tırın arka lastikleri Kırankışla köyü yakınlarında yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, atık plastik yüklü tırı yol kenarına park ederek yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Lastiklerden atık plastiklere sıçrayan yangın, kısa sürede dorsenin tamamına yayıldı.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Soğutma çalışmasının ardından kara yolu trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
