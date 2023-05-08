Çorum'da asayiş uygulaması yapıldı

Çorum'da düzenlenen asayiş uygulamasında 5 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi, aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri öncülüğünde hafta sonu kent genelinde çok sayıda şok uygulama yapıldı.

Kentin farklı bölgelerinde oluşturulan denetim noktalarında durdurulan araçlar ekiplerce denetlendi.

Uygulamalarda 412 kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranan bir şüpheli gözaltına alındı. Denetimler sırasında 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 kama, 1 bıçak ele geçirildi.

Denetimlerde sigorta ve muayenesi olmayan, abartı egzoz, cam filmi ya da farklı aydınlatma düzeneği kullanıldığı belirlenen araçlara da 91 bin 717 lira ceza uygulandı.