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Çorum'da Asayiş Çalışmaları Başarıyla Sonuçlandı

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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte son 4 ayda yapılan emniyet ve jandarma çalışmalarıyla asayiş konusunda başarılı sonuçlar elde edildiğini açıkladı. Çalışmalar kapsamında birçok operasyon gerçekleştirilirken, suçluların yakalanması ve uyuşturucu madde ele geçirilmesi gibi başarılar elde edildi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte son 4 ayda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarla asayiş konusunda başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Dağlı, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos'ta göreve başladığında kentte sükunu sağlamak amacıyla çalışmalar başlattıklarını bildirdi.

Emniyet ve jandarmanın tüm birimleriyle bu konuya yoğunlaştıklarına işaret eden Dağlı, "Dört aylık süre zarfında emniyetimizin il ve ilçe merkezlerimizde, jandarmamızın ise kırsalda ve köylerimizde yoğun çaba ve gayretleri sonucu emniyet ve asayiş konusunda başarılı sonuçlar elde edildi." dedi.

Çorum'da son 4 ayda asayiş birimlerince 410 şok ile 276 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini dile getiren Dağlı, 434 bin 189 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını, hakkında yakalama kararı bulunan 1342 kişinin yakalandığını, kayıp ihbarı olan 112 kişinin bulunduğunu söyledi.

Dağlı, denetimlerde 166 ruhsatsız tabanca, 112 tüfek, 42 kurusıkı tabanca ve 2 bin 837 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

Trafik birimlerince denetlenen 350 bin 371 aracın 53 bin 335'inin sürücüsüne idari para cezası uygulandığını aktaran Dağlı, abartılı egzoz, kural dışı modifiye ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi nedenlerden dolayı 1080 aracın trafikten men edildiğini vurguladı.

Dağlı, 35 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 31 bin sentetik ecza hapı, 2 bin 399 uyuşturucu hap, 3,3 kilogram bonzai, 2,3 kilogram esrar, 594 gram metamfetamin, yaklaşık 4,5 ton sahte içki, 250 kilogram kaçak tütün, 36 ton kaçak gübre, 282 bin kaçak doldurulmuş sigara ve 235 bin makaron ele geçirildiğini aktardı.

Vali Dağlı, 14 DEAŞ üyesinin de sınır dışı edildiğini belirtti.

Çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla 5 bin 353 çocuk ve 1124 anneye eğitimler verildiğine dikkati çeken Vali Dağlı, yine de suça sürüklenmesi önlenemeyen her bir çocukla bir kolluk görevlisinin özel olarak ilgilenmesini sağladıklarını kaydetti.

Bundan sonra da suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gideceklerinin altını çizen Dağlı, toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek huzur ve sükunu kaçıranlar, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlarla mücadeleye yoğun şekilde devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Valiliği Zülkif Dağlı Jandarma Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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