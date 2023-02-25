Çorum'da arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan kişi öldü Güncel Haberler Çorum'da bir kişi, arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi. Çorum'da bir kişi, arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, H.F. (22), A.S.S. (21), A.S. (21) ve Seyit Abdulbaki E. (21), A.S'nin babasına ait Abdalata köyündeki bağ evinde içki içtikleri sırada, H.F'nin elindeki tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Seyit Abdulbaki E'ye isabet etti. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulan Seyit Abdulbaki E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Seyit Abdulbaki E'nin cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. H.F, A.S.S. ve A.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Çorum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çorum'da arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.