Çorum'da arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan kişi öldü
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Çorum'da bir kişi, arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi.
Çorum'da bir kişi, arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, H.F. (22), A.S.S. (21), A.S. (21) ve Seyit Abdulbaki E. (21), A.S'nin babasına ait Abdalata köyündeki bağ evinde içki içtikleri sırada, H.F'nin elindeki tüfek ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar Seyit Abdulbaki E'ye isabet etti.
İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulan Seyit Abdulbaki E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Seyit Abdulbaki E'nin cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
H.F, A.S.S. ve A.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.