Çorum'da Arife Duası Geleneksel Olarak İcra Edildi

Çorum'da Arife Duası Geleneksel Olarak İcra Edildi
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Çorum'da esnaf ve sanatkarlar, kent yöneticileriyle birlikte Ahilik geleneği olan arife duasında bir araya geldi. Dua, ülkenin birlik ve bütünlüğü ile esnafa bol kazanç temennisiyle gerçekleştirildi.

Çorum'da Ahilik geleneği olan "arife duası"nda bir araya gelen kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua etti.

Ahilik gelenekleri arasında yer alan "arife duası" için kentteki çeşitli meslek grupları, Ramazan ve Kurban bayramlarının arifesi ile üç ayların başlangıcında toplanıyor.

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra kentin yöneticilerinin de katıldığı etkinliklerde esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için dua ediliyor.

150 yılı aşkın geçmişi bulunan arife duası, tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ev sahipliğindeki etkinlikte İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "arife duası" ile Çorum'da tanıştığını söyledi.

Kentte güzel bir geleneğin yaşatıldığını belirten Çalgan, "İyi ki böyle bir gelenek var. Son derece özgün bir gelenek. Bunun geçmişten geldiği gibi gelecekte de devam etmesini diliyorum." dedi.

Çorum'da esnafın kendi kendisini disipline ettiğini, çok adli vaka olmadığını dile getiren Çalgan, vatandaşların Kurban Bayram'ını tebrik etti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da esnafın bol ve bereketli bir yıl geçirmesini temenni etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise çocukluğundan itibaren arife dualarına katıldığını dile getirerek, "Arife duası bizden önce de vardı, inşallah bizden sonra da olacak. Geçmişte farklı meslek odaları farklı dua etkinlikleri yapıyordu, artık hep birlikte tarihi meydanımızda yapıyoruz." dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise Çorum'un arife duası etkinliğinin yapıldığı ender şehirlerden olduğuna işaret ederek, "Bizler arife duası etkinliğini devam ettiriyoruz. İnşallah bizden sonraki nesiller de bu geleneği devam ettirir. Gelenekler devam ettiği sürece toplumda kardeşlik, birlik, beraberlik devam edecektir." diye konuştu.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile esnaf odası temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.???????

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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