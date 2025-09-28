Haberler

Çorum'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Çukurören köyü kırsalında başlayan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve köylülerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Çorum'da arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İl merkezine bağlı Çukurören köyü kırsalında çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve köylülerin çabasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
